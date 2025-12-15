Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Hangover

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 22
Hangover

HangoverJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 22: Hangover

43 Min.Ab 16

Die Freunde Nolan, Mickey und Jake erleben nach einer durchzechten Nacht ein böses Erwachen: Sie haben nicht nur einen Filmriss, in der Badewanne ihres Apartments liegt auch die Leiche einer Frau. Als sie die Tote beseitigen wollen, werden die Kumpels von der Polizei erwischt. Five-0 muss nun aufklären, wer die Unbekannte ist und ob einer der feierfreudigen Freunde ein Mörder ist.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen