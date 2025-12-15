Hawaii Five-0
Folge 24: Untergetaucht
43 Min.Ab 16
Bei einer Verkehrskontrolle entwischt der gesuchte Mörder Andrew Pelham. Bevor er türmt, erschießt er den Fahrer des Wagens, in dessen Kofferraum er lag, und eröffnet das Feuer auf einen Polizisten. Five-0 nehmen die Verfolgung auf, doch sie sind nicht die einzigen, die es auf Pelham abgesehen haben ... Danny erhält unterdessen eine beunruhigende Nachricht von seiner Ex-Frau: Ihr gemeinsamer Sohn ist schwer krank, und Danny ist seine letzte Hoffnung.
Weitere Folgen in Staffel 5
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
