Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Untergetaucht

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 24
Untergetaucht

UntergetauchtJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 24: Untergetaucht

43 Min.Ab 16

Bei einer Verkehrskontrolle entwischt der gesuchte Mörder Andrew Pelham. Bevor er türmt, erschießt er den Fahrer des Wagens, in dessen Kofferraum er lag, und eröffnet das Feuer auf einen Polizisten. Five-0 nehmen die Verfolgung auf, doch sie sind nicht die einzigen, die es auf Pelham abgesehen haben ... Danny erhält unterdessen eine beunruhigende Nachricht von seiner Ex-Frau: Ihr gemeinsamer Sohn ist schwer krank, und Danny ist seine letzte Hoffnung.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen