Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Der Augenzeuge

Kabel EinsStaffel 6Folge 23
Der Augenzeuge

Der AugenzeugeJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 23: Der Augenzeuge

42 Min.Ab 12

Vanessa Diaz wird in ihrem Haus erschossen. Als Gerard Hirsch den Tatort reinigen will, läuft er dem vermeintlichen Täter in die Arme. Five-0 findet bald heraus, dass der Mann, der vor Ort war, Vanessa nicht getötet hat - allerdings hat er den Mord beobachtet. Seine Aussage bringt Five-0 auf die richtige Spur, und die führt einmal mehr zum Shioma-Clan und Gabriel Waincroft. Chin versucht unterdessen, eine Lösung für seine und Jerrys Wohnsituation zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
Kabel Eins
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen