Kabel Eins Staffel 8 Folge 21
Folge 21: Eine wie keine

41 Min. Ab 16

Während Tani, Junior und Grover nur mit Hilfe eines 20 Jahre alten Videos einen Mord in einem Motel aufklären wollen, muss Steve Harry Langford unter die Arme greifen: Der Charmeur soll auf zwei royale Damen aus England aufpassen, doch die 16-jährige Sophie verschwindet, um einen drauf zu machen - nicht ahnend, dass es jemand auf sie abgesehen hat. Harry, Steve und Danny müssen sie finden, bevor ihr etwas zustößt.

