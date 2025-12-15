Hawaii Five-0
Folge 22: Starke Nerven
41 Min.Ab 16
Um den Tod eines Patienten in einer Psychiatrie aufzuklären, schleust sich Jerry als Pfleger dort ein. Der Mörder ist bald gefunden: Dylan Shu, ein Krimineller, der sich in dem Krankenhaus vor dem FBI versteckt. Er enttarnt Jerry, nimmt ihn als Geisel und flüchtet ... Steve und das Team müssen unterdessen Duke helfen, dessen Enkelin entführt wurde. Um sie zu retten, greift Duke allerdings zu illegalen Mitteln.
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
