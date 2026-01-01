Hawaii Five-0
Folge 22: Noelani
41 Min.Ab 16
Noelani begibt sich in große Gefahr, als sie einem Schwerkriminellen eine Aortenklappe einer Leiche aushändigt, um ihre entführte Mentorin Dr. Chu zu retten. Doch der Deal läuft schief: Der Erpresser kidnappt auch sie, damit die beiden Frauen eine Aortenklappentransplantation durchführen. Der Patient: Ein Mann, dem wohl auf legalem Wege nicht geholfen werden kann ...
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
