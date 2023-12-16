Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
He-Man and the Masters of the Universe

Jakob und die Widgets

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 26vom 16.12.2023
Jakob und die Widgets

Jakob und die WidgetsJetzt kostenlos streamen

He-Man and the Masters of the Universe

Folge 26: Jakob und die Widgets

22 Min.Folge vom 16.12.2023Ab 12

Prinz Adam kann sich mithilfe seines Schwertes in den mächtigen Krieger He-Man verwandeln. Zusammen mit seinen Verbündeten hat er es sich zur Aufgabe gemacht, den bösen Skeletor zu vernichten, um seinen Heimatplaneten Eternia zu retten und die Geheimnisse von Castle Grayskull zu bewahren.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

He-Man and the Masters of the Universe
ProSieben MAXX
He-Man and the Masters of the Universe

He-Man and the Masters of the Universe

Alle 2 Staffeln und Folgen