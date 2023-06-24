Zum Inhalt springenBarrierefrei
He-Man and the Masters of the Universe

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 40vom 24.06.2023
22 Min.Folge vom 24.06.2023Ab 6

Prinz Adam kann sich mithilfe seines Schwertes in den mächtigen Krieger He-Man verwandeln. Zusammen mit seinen Verbündeten hat er es sich zur Aufgabe gemacht, den bösen Skeletor zu vernichten, um seinen Heimatplaneten Eternia zu retten und die Geheimnisse von Castle Grayskull zu bewahren.

