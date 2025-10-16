Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Zwischen Leben und Tod

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 14vom 16.10.2025
Zwischen Leben und Tod

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Folge 14: Zwischen Leben und Tod

49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6

Die beiden Kommissare versuchen, die Unschuld ihres Kollegen Mattis Schulz zu beweisen. Der Streifenpolizist soll für den Tod eines Autofahrers verantwortlich sein, den er im Straßenverkehr kontrollierte. Die Beweislage gegen den Beamten ist erdrückend, denn er ist in der Vergangenheit während seines Dienstes schon einmal gewaltsam aufgefallen ...

