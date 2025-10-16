Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 16: Befangen
49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Die Kommissare müssen sich mit dem Mord an einem 50-jährigen Mann auseinandersetzen, der in einem Waldstück erschossen wurde. Bei dem Toten handelt es sich um Paul Jensen, der wegen seines Gewaltproblems bereits bei der Polizei bekannt war. Tatverdächtig ist seine Frau Eva, die immer wieder von ihm geschlagen wurde. Doch die Witwe hat ein Alibi und die Ermittler müssen umdenken ...
