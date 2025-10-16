Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 6vom 16.10.2025
49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Lars und Finn ermitteln in der JVA Lübeck in Sachen Mord. Ein Insasse wurde im Duschraum verprügelt und erlag schließlich seinen Verletzungen. Bei dem Opfer handelt es sich um einen Häftling, der wegen einer besonders feigen Tat verurteilt worden war: Er hatte einst eine Frau die Treppe runtergestoßen. Offenbar wurde der Mann nun von seiner Vergangenheit eingeholt und musste dafür mit dem Leben bezahlen ...

SAT.1 emotions
