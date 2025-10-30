Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 11: Freier Fall
48 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Lars und Finn untersuchen einen brutalen Angriff auf den Unternehmer Martin Bremer. Jemand hat den Inhaber einer Bäckereikette aus dem Fenster seiner Privatwohnung geschubst und schwer verletzt. Tatverdächtig ist Martins Schwägerin Claudia. Die Kommissare finden heraus, dass sich die Frau einen vierstelligen Betrag von dem Geschäftsmann leihen wollte. Ihr Partner leidet an Krebs und hat keine Krankenversicherung. Geriet die Frau in Rage, weil ihr Martin den Kredit verwehrte?
