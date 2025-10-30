Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 5: Atemnot
48 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Nadia Mönning hält mit einer Pistole einen Einbrecher auf, der in ihr Haus eingedrungen ist. Als sich der Mann zu erkennen gibt, traut die Frau ihren Augen nicht. Schließlich betritt Nadias schwerkranker Schwiegervater Horst den Raum und will ihr helfen. Wenige Stunden später liegt der Mann tot auf dem Parkettboden. Finn, Lars und ihre neue Kollegin Tomke werden verständigt und nehmen die Ermittlungen auf. Ein Stromausfall im Haus macht die Kommissare skeptisch ...
Alle Staffeln im Überblick