Hell On Wheels

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 1
Die Gleisbettkolonne

Die Gleisbettkolonne

Folge 1: Die Gleisbettkolonne

45 Min.Ab 16

Der Amerikanische Bürgerkrieg ist zu Ende und er hat die junge Nation für immer verändert. Während die befreiten Sklaven versuchen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, stellt der ehemalige Farmbesitzer Bohannon den Mördern seiner Frau nach. Seine Suche führt ihn in die amerikanische Wildnis und zum größten Bauprojekt seiner Zeit: dem Bau der transkontinentalen Eisenbahnlinie.

