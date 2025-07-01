Staffel 1Folge 10
Hell On Wheels
Folge 10: Der Gott des Chaos
43 Min.Ab 16
Durant veranstaltet einen Ball, zu dem er Senatoren, Investoren und mögliche Spender einlädt. Der Schwede Gundersen findet heraus, dass Harper nicht an dem Mord an Bohannons Frau beteiligt gewesen sein kann, da der Seargent zu jener Zeit gar nicht mehr in der Army war. Beim Verlegen des Fußbodens erfährt Lily indes mehr über Bohannons Vergangenheit.
