Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hell's Paradise

Der Todeskandidat und die Scharfrichterin

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 06.03.2026
Der Todeskandidat und die Scharfrichterin

Der Todeskandidat und die ScharfrichterinJetzt kostenlos streamen

Hell's Paradise

Folge 1: Der Todeskandidat und die Scharfrichterin

24 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 16

Der Shinobi Gabimaru ist zum Tode verurteilt. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten ist bisher jeder Versuch, den jungen Mann hinzurichten, gescheitert. Die Scharfrichterin Sagiri stellt fest, dass der Verurteilte, entgegen seiner Aussage, doch noch an seinem Leben hängt und gibt ihm eine letzte Möglichkeit auf Freispruch ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hell's Paradise
ProSieben MAXX
Hell's Paradise

Hell's Paradise

Alle 1 Staffeln und Folgen