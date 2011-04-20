Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 13

HerzfrequenzStaffel 1Folge 13vom 20.04.2011
Folge 13

Folge 13Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 13: Folge 13

44 Min.Folge vom 20.04.2011Ab 12

Markus zweifelt Stefans Vorgehensweise bei der Behandlung von Daniela Schneider an. Marie beschwört seinen Ehrgeiz, indem sie ihm vorwirft, dass er Stefan nur kritisiere aber selbst keine bessere Lösung anzubieten hat. Die Zeit wird immer knapper und Alois sucht immer noch vergeblich nach einem passenden Geschenk für Oberschwester Ursula. Keiner der Kollegen scheint sie wirklich zu kennen! Ursula scheint nur für das Krankenhaus zu leben. Daniela erwacht zwar aus der Narkose, doch die Fortführung der Behandlung steht nun mehr denn je auf der Kippe. Daniela bittet Mesut, ihr einen letzten Wunsch zu erfüllen: er soll sie küssen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen