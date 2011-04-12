Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 7: Folge 7
44 Min.Folge vom 12.04.2011Ab 12
Um Lucas und seinen Medikamentendiebstahl herrscht Sorge bei den Lindners, Alois versucht der Sache auf den Grund zu gehen. Markus reagiert nur äußerlich gelassen und professionell darauf, dass Stefan die LOA Stelle bekommen hat. Im Fall Schiller gibt es zwischen ihm u. Stefan erste Meinungsverschiedenheiten. Markus erklärt Ralf Borowski, dass von nun an nach seinen Spielregeln gespielt wird. Sebastian Schiller stürzt beim Jagen vom Hochsitz und wird in die Seeklinik gebracht. Er fällt ins Koma. An seinem Krankenbett treffen seine Ehefrau und seine Geliebte Sabine Hanninger aufeinander.
