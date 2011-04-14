Herzflimmern – Die Klinik am See
Karen versucht so zu tun, als hätte es den Überfall nicht gegeben. Doch ihr Verhalten ist merkwürdig. Durch eine Bemerkung Stefans kommt alles ans Licht. Marie und Henriette wollen ihrer Freundin helfen. Shirley muss Johanna berichten, das Vicky die Medikamente entwendet hat. Die Freundinnen versöhnen sich. Johanna versucht herauszufinden, warum ihr Sohn Luckie für Vicky gelogen hat. Edgar Pahl wird mit schweren Kopfverletzungen und stark alkoholisiert eingeliefert. Karen bemerkt kurz darauf, dass das der Kerl ist, der sie am Vorabend fast vergewaltigt hätte - erzählt aber niemandem davon.
