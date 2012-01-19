Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 193

HerzfrequenzStaffel 10Folge 15vom 19.01.2012
Folge 193

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 15: Folge 193

43 Min.Folge vom 19.01.2012Ab 12

Daniel und Laura wünschen sich eine traditionelle Bauernhochzeit auf dem Lechnerhof. Vroni bietet an, die Organisation zu übernehmen und stürzt sich mit Begeisterung in die Vorbereitungen. Damit auch Saskia sich als Teil der Familie fühlt, bezieht sie diese mit ein. Saskia hat allerdings ganz andere Pläne für das große Fest. Isabelle bekommt endgültig Saskias Startsignal, die Sabotage der Fusiocept-Studie durchzuführen. Die ehrgeizige Medizinerin befürchtet jedoch, dass sie Saskias Wankelmut den Kopf kosten wird. Und wirklich treten unvorhersehbare Komplikationen auf.

Herzfrequenz
