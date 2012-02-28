Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 22: Folge 221
Nach der missglückten Annäherung zwischen Stefan und ihr, zieht sich Laura in die Berge zurück. Währenddessen plant Stefan weiterhin seinen Weggang aus Sonnenberg. Bernheimer, als Interims-Klinik-Chef, sieht sich mit einem immer größeren Personalnotstand konfrontiert, und bittet Stefan zu bleiben. Saskia möchte die Seeklinik vollständig übernehmen. Doch da taucht unerwartet ein neuer Investor auf. Daniel kann die Kunstturnerin Claudia Netzer überreden, für weitere Untersuchungen in der Klinik zu bleiben, doch die Ursache ihrer Schmerzen gibt ihm weiterhin Rätsel auf. Nachdem Henriette eingesehen hat, dass ihre Absage, mit nach Finnland zu reisen, Florian verletzt hat, ist sie bemüht, die Missstimmung zwischen sich und Florian aus der Welt zu schaffen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick