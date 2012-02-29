Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 1: Folge 222
43 Min.Folge vom 29.02.2012Ab 12
Mit dem Ziel, die Klinik zu retten, bereitet die Belegschaft unter Ursulas Leitung den "Tag des Patienten" vor. Dies bringt allerdings die Abläufe in der Klinik durcheinander und führt zu Unmut bei den Ärzten. Florians geplante Investition bringt Saskias Plan, die Klinik zu zerstören, in Gefahr. Doch Saskia setzt mal wieder alle Hebel in Bewegung, um dies zu verhindern. Sie besitzt bereits das Vorkaufsrecht und nutzt zudem noch ihren Einfluss bei den Politikgrößen des Landkreises, dass sie am Ende den Zuschlag für die Anteile der Klinik erhält. Dies gibt sie ausgerechnet während einer Danksagung der Belegschaft an Florian bekannt.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick