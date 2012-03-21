Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 16: Folge 237
43 Min.Folge vom 21.03.2012Ab 12
Shirley ist erleichtert, dass Bernheimer so hilfsbereit und positiv auf ihre Schwangerschaft reagiert. Ihre angestauten Ängste weint sie an Bernheimers Schulter aus. Trotz dieses sehr persönlichen Momentes fordert Shirley von Bernheimer, sich aus ihrer Schwangerschaft raus zu halten. Während Shirley Karen erklärt, dass sie keinesfalls vorhat, sich ihrem Ex-Mann erneut anzunähern, macht ein besorgter Bernheimer Vicky klar, dass sie beide Shirley helfen müssen. Als Bernheimer während der Ärztekonferenz dafür sorgt, dass Shirley keinen Nachtdienst übernimmt, empfindet Shirley das als übergriffig.
