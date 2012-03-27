Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 241

Staffel 12Folge 20vom 27.03.2012
Folge 20: Folge 241

43 Min.Folge vom 27.03.2012Ab 12

Bernheimer gibt gegenüber Shirley ehrlich zu, dass er sich schon früher ein zweites Kind vorstellen konnte. Bei Bernheimer wächst das Interesse an Shirley als attraktive und anziehende Frau. Während Bernheimer bedrückt glaubt, sich seine wieder aufkeimenden Gefühle für Shirley versagen zu müssen, gesteht Shirley Vicky, dass sie sich durch Bernheimers Verhalten an die Anfänge ihrer Ehe erinnert fühlt. Sie meint aber, dass es nur nostalgische Erinnerungen sind. Doch Bernheimer, kann nicht umhin, sich an Zeiten zu erinnern, als zwischen ihnen noch alles in Ordnung war.

