Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 21: Folge 242
42 Min.Folge vom 28.03.2012Ab 12
Nach dem Kuss: Vicky überrascht Shirley und Bernheimer, als sie sich grade aus ihrem Kuss lösen konnten. Shirley verwirrt der Kuss sehr, da sie sich noch nicht ganz von Henning gelöst hat, aber auch glaubte mit Bernheimer abgeschlossen zu haben. Als Bernheimer am nächsten Tag auf Shirley zugeht, schieben beide den Kuss auf ihre nostalgischen Gefühle. Doch insgeheim sind beide enttäuscht, dass der andere den Kuss so rationalisiert. Für Shirley ist es der Anlass, sich noch einmal mit der Tatsache auseinander zu setzen, dass Henning nicht wieder kommt und ihr Kind keinen Vater haben wird. Doch das wird sie auch alleine schaffen.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick