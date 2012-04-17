Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 11: Folge 254
42 Min.Folge vom 17.04.2012Ab 12
Die Freunde sorgen sich um Laura: Henriette ist von Lauras Entführung nervlich ziemlich angegriffen. Und dann steht auch das Telefon nicht still. Die Hochzeitsmaschinerie lässt sich so kurz vor dem großen Tag nicht mehr stoppen. Henriette wird alles zuviel – diese Hochzeit steht wirklich unter einem schlechten Stern. Zum Glück kann Florian sie ein bisschen aufmuntern. Als Henriette direkt damit konfrontiert ist, wie sehr auch ihre Freunde leiden, drängt sie ihren eigenen Kummer ein bisschen beiseite um sie aufzufangen. Besonders Daniel tut ihr leid, der Laura immer noch liebt. Sie will ein Auge auf ihn haben.
