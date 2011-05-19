Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 14: Folge 32
Die Flitterwochen von Marie und Markus entwickeln sich immer mehr zu einer Tortur und stellen das junge Glück auf eine erste Probe. Shirley weiht ihre Freundin Johanna in Bernheimers Angebot ein und wird ausgerechnet von ihm dabei ertappt. Bernheimer selbst kann bei einem gemeinsamen Essen mit Tochter Vicky die Gefühle für seine Noch-Ehefrau Shirley nicht verbergen. Die Zusammenarbeit mit Stefan bei der Behandlung der Suizid-Patientin Tanja Wiesner entwickelt sich für Isabelle nicht so, wie sie es sich erhofft hat. Bei der OP der jungen Frau, bei der Isabelle deren durch Narben entstelltes Gesicht korrigieren soll, kommt es zu Komplikationen.
