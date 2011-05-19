Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 32

HerzfrequenzStaffel 2Folge 14vom 19.05.2011
Folge 32

Folge 32Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 14: Folge 32

43 Min.Folge vom 19.05.2011Ab 12

Die Flitterwochen von Marie und Markus entwickeln sich immer mehr zu einer Tortur und stellen das junge Glück auf eine erste Probe. Shirley weiht ihre Freundin Johanna in Bernheimers Angebot ein und wird ausgerechnet von ihm dabei ertappt. Bernheimer selbst kann bei einem gemeinsamen Essen mit Tochter Vicky die Gefühle für seine Noch-Ehefrau Shirley nicht verbergen. Die Zusammenarbeit mit Stefan bei der Behandlung der Suizid-Patientin Tanja Wiesner entwickelt sich für Isabelle nicht so, wie sie es sich erhofft hat. Bei der OP der jungen Frau, bei der Isabelle deren durch Narben entstelltes Gesicht korrigieren soll, kommt es zu Komplikationen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen