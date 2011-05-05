Zum Inhalt springenBarrierefrei
HerzfrequenzStaffel 2Folge 4vom 05.05.2011
43 Min.Folge vom 05.05.2011Ab 12

Als Dr. Markus Lindner mit seiner Diagnose im Fall Simone Reitmeier nicht weiterkommt, bezieht Marie Stefan in den rätselhaften Krankheitsfall mit ein. Daraufhin fühlt sich Markus von Marie zutiefst gedemütigt und geht seiner Vermutung nach, dass es für den Kollaps der jungen Frau eine psychosomatische Ursache gibt. Als Markus die Patientin auf ihre bevorstehende Scheidung anspricht, reagiert diese abweisend, wohingegen sie auf die bevorstehende Reise ihrer besten Freundin Petra sehr emotional reagiert. Als die Patientin erneut zusammenbricht, befürchtet Markus das Schlimmste.

