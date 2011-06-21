Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 13: Folge 53
43 Min.Folge vom 21.06.2011Ab 12
Markus konfrontiert seinen Doktorvater Professor Krömer mit dem Tupfer, den er im Bauch seiner Patientin gefunden hat. Krömer bittet Markus, die Sache nicht an die große Glocke zu hängen und stellt ihm Hilfe bei seiner Karriere in Aussicht. Dominik Berger ist verzweifelt. Damit seine Tochter Julia eine Chance zu überleben hat, benötigt sie dringend eine Lebertransplantation. Er selbst kommt als Spender allerdings nicht in Frage, weil er den gleichen Gendefekt wie seine Tochter hat. Lucas hat für Oberschwester Ursula eine Webcam installiert, damit sie denjenigen findet, der ihre Kräuterwiese auf dem Gewissen hat.
