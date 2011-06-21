Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 53

HerzfrequenzStaffel 3Folge 13vom 21.06.2011
Folge 53

Folge 53Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 13: Folge 53

43 Min.Folge vom 21.06.2011Ab 12

Markus konfrontiert seinen Doktorvater Professor Krömer mit dem Tupfer, den er im Bauch seiner Patientin gefunden hat. Krömer bittet Markus, die Sache nicht an die große Glocke zu hängen und stellt ihm Hilfe bei seiner Karriere in Aussicht. Dominik Berger ist verzweifelt. Damit seine Tochter Julia eine Chance zu überleben hat, benötigt sie dringend eine Lebertransplantation. Er selbst kommt als Spender allerdings nicht in Frage, weil er den gleichen Gendefekt wie seine Tochter hat. Lucas hat für Oberschwester Ursula eine Webcam installiert, damit sie denjenigen findet, der ihre Kräuterwiese auf dem Gewissen hat.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen