Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 47

HerzfrequenzStaffel 3Folge 7vom 10.06.2011
Folge 47

Folge 7: Folge 47

43 Min.Folge vom 10.06.2011Ab 12

Marie weiß nicht, wem sie glauben soll: Hannelore Riester vom Jugendamt, die ihr erklärt, dass Sarah nur versucht, die Assistenzärztin zu manipulieren. Oder der jungen Sarah, die fürchtet, das Jugendamt wolle ihr ihren Sohn wegnehmen. Marie beginnt, an ihrer eigenen Menschenkenntnis und Objektivität zu zweifeln. Als Markus sie erneut dazu überreden will, ihr Bauchgefühl auszuschalten und nach den Vorschriften zu handeln, verliert Marie die Beherrschung. Zu allem Überfluss entdeckt sie kurz darauf, dass Sarah mit dem Kind heimlich aus der Klinik geflohen ist. Vicky und Max sind Bernheimer und seiner angeblichen Geliebten auf der Spur.

