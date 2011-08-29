Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 92

HerzfrequenzStaffel 5Folge 21vom 29.08.2011
Folge 92

Folge 92Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 21: Folge 92

43 Min.Folge vom 29.08.2011Ab 12

Isabelle, die nach einem Streit mit Stefan die Treppe hinuntergestürzt ist, wird von ihm in die Notaufnahme gebracht. Dort stellt Marie glücklicherweise nur eine Rippenprellung fest. Ralf herrscht Stefan an, wie er so mit Isabelle umgehen kann und eilt ihr nach. Ralf trifft sie am Empfang, wo sie mit Bauchkrämpfen zusammenklappt. Johanna und Marie stellen vor dem schockierten Ralf fest, dass Isabelle ihr Kind als Folge des Sturzes verloren hat. Ralf kündigt in kalter Wut Stefan an, dass er für den Tod seines Kindes bezahlen wird. Bernheimer ist erleichtert, dass es Daniel wieder besser geht.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen