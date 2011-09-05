Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 98

HerzfrequenzStaffel 6Folge 4vom 05.09.2011
43 Min.Folge vom 05.09.2011Ab 12

Ralf hofft, dass Christiane Weinberger die Landratswahl gewinnt, und mit ihrer Hilfe Johanna die Klinikleitung zu Gunsten von Isabelle zu entziehen. Johanna hat sich schließlich doch dazu durchgerungen, Markus bei der OP seines Vaters zu unterstützen. Gemeinsam setzen sie Jan bei einer OP eine neue Herzklappe ein. Währenddessen kommt Ehemann Thomas überraschend aus Leipzig für einen Kurzbesuch nach Sonnenberg und taucht in der Seeklinik auf. Vicky will mit Hilfe ihrer Verletzungen Shirley dazu bringen, wieder bei ihnen zu Hause einzuziehen. Sie hofft auf diese Weise, die Scheidung ihrer Eltern verhindern zu können.

