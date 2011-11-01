Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 2: Folge 138
43 Min.Folge vom 01.11.2011Ab 12
Henriette fühlt sich durch das Lob Isabelles motiviert, Florian aus seinem Tief zu helfen. Sie hat die Idee, heimlich seine Freunde über seinen Unfall zu informieren, so dass Florian begreift, wie wichtig er ihnen ist. Doch der Schuss geht nach hinten los. Vickys Freund Timo hat eine Blinddarmentzündung. Überraschend nimmt Bernheimer Vicky mit in den OP, als Timo operiert wird, und stellt erstaunt fest, dass sich seine Tochter wirklich für Medizin begeistert. Laura muss Karl Enthammer erklären, dass er Krebs im Endstadium hat.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick