Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 15: Folge 173
43 Min.Folge vom 22.12.2011Ab 12
Conrad ist zuversichtlich, die Wogen innerhalb seiner Familie glätten zu können. Doch während Laura ihn als Vater akzeptiert, spinnt Saskia weiter an ihrer Intrige gegen ihn. Auch ist Saskia die Beziehung zwischen Laura und Daniel zunehmend ein Dorn im Auge, denn der Bauernsohn ist in ihren Augen nicht gut genug für ihre Tochter. Stefan hingegen freut sich für das junge Paar und ist sich sicher, dass die beiden auf dem richtigen Weg sind. Als er jedoch mitbekommt, dass vor allem der von ihm verfasste Liebesbrief ausschlaggebend für Lauras Gefühle für Daniel war, versetzt es ihm einen Stich. Da bittet ihn Daniel erneut um Hilfe.
