Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 94

Staffel 5Folge 23vom 31.08.2011
Folge 94

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 23: Folge 94

43 Min.Ab 12

Ralf versucht, Isabelle zurückzuhalten, die entschlossen ist, Sonnenberg zu verlassen. Vicky ist ebenfalls bei dem Autounfall dabei gewesen und wird schwerverletzt in die Seeklinik eingeliefert. Shirley und Bernheimer müssen hilflos zusehen, wie Johanna und Stefan um das Leben ihrer Tochter kämpfen. Karen ist der Meinung, dass Henriette Sven sein mieses Verhalten und den SMS-Terror nicht durchgehen lassen darf. Ein unbekannter Mann taucht in Sonnenberg auf und erkundigt sich nach Johanna. Diese fällt aus allen Wolken als er plötzlich bei ihr im Büro steht.

