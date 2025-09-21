Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 12Folge 1vom 21.09.2025
40 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12

Rob, Jordon und Merv versuchen, einen Campingwagen mit Anhänger zu bergen. Doch die Kupplung macht ihnen zunächst einen Strich durch die Rechnung. Durch den langen Sommer herrscht im ganzen Land eine Hitzewelle, und es kommt vielerorts zu Waldbränden. Auch Hope ist betroffen. Jamie sorgt sich um seinen Stützpunkt und sein Haus. Al hebt diesmal in die Lüfte ab, um den nächsten Einsatzort zu inspizieren.

