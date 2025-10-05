Highway Heroes Canada
Folge 13: Haus-Aufgaben
40 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Merv von Aggressive Towing muss auf dem Fraser Highway einen Holzlaster, der bei Glatteis vollbeladen von der Straße abgekommen und umgekippt ist, noch vor der Rush Hour entladen, aufrichten und aus dem Weg schaffen. Reliable Towings neuer Manager Kurtis Kristan hat einen ähnlichen Fall auf dem Coquihalla Highway - nur ist der Anhänger in diesem Fall stark beschädigt und daher instabil und schwer zu bergen.
