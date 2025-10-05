Highway Heroes Canada
Folge 15: Verbogen und verzogen
39 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Al Quiring muss sich bei einem besonders kniffligen Auftrag beweisen: Eine tonnenschwere Mischtrommel muss von einem Truck gehievt und auf einem anderen installiert werden. Bei einer Verkehrskontrolle fällt ein Truck mit falsch eingestellten Bremsen auf und muss von der Straße. Andy Cullum von Reliable Towing übernimmt den Job mit seinem 50-Tonner. Unterdessen versuchen John und Kurtis im Schneegestöber, einen umgekippten Anhänger wieder aufzustellen.
