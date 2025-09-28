Ein Jahr nach der KatastropheJetzt kostenlos streamen
Highway Heroes Canada
Folge 4: Ein Jahr nach der Katastrophe
40 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12
Die Abschleppcrews in British Columbia bereiten sich auf den Winter vor. Im Herbst, genau ein Jahr nach der verheerenden Naturkatastrophe, ziehen sie Bilanz der Aufräumarbeiten und bewältigen gemeinsam schwierige Bergungsaufgaben: Ein umgekippter Sattelschlepper muss aufgerichtet und ein weiterer aus einem äußerst tiefen Graben gezogen werden. Al Quiring befreit zudem einen mit 60 Tonnen extrem schweren Asphaltkipper aus dem Schlamm.
