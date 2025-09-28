Highway Heroes Canada
Folge 6: Am Kipppunkt
40 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12
An einem Grenzübergang in die USA ist ein Schwerlasttransporter umgestürzt. Schnell staut sich der Verkehr an diesem Knotenpunkt kilometerweit. Für Aggressive Towing kommt es bei dieser Bergung auf jede Minute an, und Improvisationskunst ist gefragt. Unterdessen kämpft Team Reliable mit der Bergung eines Longliners. Dabei erweist sich vor allem die Trennung der Zugmaschine vom Trailer und dem zweiten Anhänger als großes Problem.
