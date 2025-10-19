Highway Heroes Canada
Folge 11: Wrack am Haken
41 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Reliable Towing bekommt es diesmal mit einem besonders komplizierten Einsatz zu tun. Ein Wrack liegt 15 Meter tief in einem Flussbett. Al kommt an einen völlig chaotischen Unfallort: Ein Muldenkipper ist gegen eine Betonwand gekracht und liegt nun in Einzelteilen auf der Straße verteilt. Jaydan schlägt ganz allein eine matschige Schlacht.
