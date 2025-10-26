Highway Heroes Canada
Folge 12: Starke Familien
41 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Auch wenn der Schnee schmilzt und auf dem Coquihalla langsam der Frühling einkehrt, gibt es für die Bergungsfirmen viel zu tun. Jamie Davis testet einen alten Eisenbahn-Bergungstruck, ohne zu wissen, ob er den schweren Belastungen standhält. Andy Cullum gerät in Gefahr, als er nachts ein Riesenwrack durch eine Serpentinenstraße schleppt, und die Brüder Banwait setzen auf einem vielbefahrenen Highway ihr Leben aufs Spiel.
