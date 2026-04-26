Highway Heroes Canada
Folge 1: Neue Winden ziehen gut
40 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12
Schnee und Kälte haben das Gebiet um die Route 93 fest im Griff. Jamie Davis ist mit einem nagelneuen Truck auf der Straße - und der erste Auftrag lässt nicht lange auf sich warten: Ein Lkw ist von der eisigen Fahrbahn gerutscht und auf die Seite gekippt. Mit Luftkissen versuchen Jamie und seine Crew, den Truck wieder aufzurichten. Rob Barber ist derweil in der Nähe von Quesnel auf einer engen Seitenstraße unterwegs, um einen verunglückten Bagger zu bergen.
Weitere Folgen in Staffel 14
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Highway Heroes Canada
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 7-14: Beyond Entertainment Limited & © Season 8: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: 2019 GPM-H2H PRODUCTIONS VIII INC. ALL RIGHTS RESERVED & © Season 3: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Entertainment Limited & © Season 2-3: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
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