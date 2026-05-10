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Highway Heroes Canada

Altes Eisen, junge Talente

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 10vom 10.05.2026
Altes Eisen, junge Talente

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Folge 10: Altes Eisen, junge Talente

40 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Gemeinsam mit Andy versucht John, einen Truck samt seiner wertvollen Ladung zu bergen. Der Lkw ist von der Straße abgekommen und liegt nun auf der Seite in einem Graben. Er hat Fleisch im Wert von 250.000 Dollar geladen. Aufgrund des enormen Gewichts des Trucks müssen zwei weitere Abschlepper mit anpacken. Merv versucht indes gemeinsam mit Rob, ein gesunkenes Boot zu bergen.

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