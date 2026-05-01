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Highway Heroes Canada

Hercules ganz sanft

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 12vom 17.05.2026
Hercules ganz sanft

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Folge 12: Hercules ganz sanft

41 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12

Der Frühling verdrängt Schnee und Eis auf dem Coquihalla Highway. Trotzdem gibt es für Jamie und sein neustes Gefährt - Hercules - viel zu tun. Gemeinsam mit Jess will er einen Lkw bergen, der in der Nacht zuvor von der Straße abgekommen ist. Luftkissen sollen das Unfallfahrzeug wieder aufrichten. In der Nähe von Quesnel haben Rob und seine Kollegen weiterhin mit Schnee zu kämpfen. Die Bergung eines umgestürzten Holztransporters gestaltet sich unter den Umständen schwierig.

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