Highway Heroes Canada
Folge 3: Der dubiose Fremde
40 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12
Rob Barber kommt zu einer Unfallstelle, bei der ein Lkw einen Abhang hinuntergerutscht ist, nachdem der Fahrer einem Elch ausweichen musste. Der Truck hat Baumstämme geladen, die vor der Bergung erst einmal umgeladen werden müssen. Der Einsatz wird zur Familienangelegenheit, denn der Fahrer des verunglückten Lkw ist Robs Neffe Chris. Auf einer kleinen Ortsstraße blockiert ein umgekippter Traktor samt Anhänger die Fahrbahn. Chris Mervyn und sein Kollege übernehmen den Fall.
Weitere Folgen in Staffel 14
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Highway Heroes Canada
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 7-14: Beyond Entertainment Limited & © Season 8: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: 2019 GPM-H2H PRODUCTIONS VIII INC. ALL RIGHTS RESERVED & © Season 3: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Entertainment Limited & © Season 2-4: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
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