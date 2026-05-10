Highway Heroes Canada
Folge 5: Für alle Fälle Al
40 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Rob Barber muss sich beeilen: Gleich zwei Trucks stehen quer auf dem Highway und blockieren alle Fahrbahnen. Während einer schnell geborgen werden kann, stellt der andere Lkw den Abschlepper vor eine größere Herausforderung. 600 km südlich steckt ein Bagger im Schlamm fest. Al und seine Söhne kümmern sich um die Bergung in dem unwegsamen Gelände. Doch das Fahrzeug versinkt immer weiter.
Weitere Folgen in Staffel 14
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Highway Heroes Canada
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 7-14: Beyond Entertainment Limited & © Season 3: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Entertainment Limited & © Season 2-3: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution & © Season 8: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: 2019 GPM-H2H PRODUCTIONS VIII INC. ALL RIGHTS RESERVED
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