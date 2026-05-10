Highway Heroes Canada
Folge 8: Die Massenkarambolage
40 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Auf dem Coquihalla Highway sorgt starker Schneefall für einen Unfall, bei dem ein Holztransporter umkippt und seine Ladung auf der Fahrbahn verliert. Andere Trucks können nicht mehr ausweichen und verunglücken ebenfalls. Alle Spuren des Highways sind blockiert und der Verkehr steht still. Im Fraser Valley muss sich das Abschleppteam zeitgleich um einen Anhänger kümmern, der im Straßengraben liegt. Der schlammige Untergrund stellt Merv allerdings vor eine große Herausforderung.
Weitere Folgen in Staffel 14
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Highway Heroes Canada
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 7-14: Beyond Entertainment Limited & © Season 8: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: 2019 GPM-H2H PRODUCTIONS VIII INC. ALL RIGHTS RESERVED & © Season 3: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Entertainment Limited & © Season 2-3: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
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