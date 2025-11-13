Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 3Folge 6vom 13.11.2025
Folge 6: Zwischen Job und Familie

45 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Olav und Tor steht ein schwieriger Einsatz bevor. Ein Muldenkipper ist auf einer Straße abgerutscht und liegt nun gefährlich nah an einem Abhang. Das Fahrzeug kann jeder Zeit in die Tiefe stürzen. Das wollen die Rettungskräfte unbedingt verhindern. Ole Henrik erhält währenddessen einen Anruf von der Polizei: Ein rumänischer LKW blockiert zwei Straßen und muss beiseitegeschafft werden.

