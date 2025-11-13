Highway Heroes Norway
Folge 4: Lange Nächte
45 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Thord und sein Team werden zu einem nächtlichen Einsatz gerufen, der es in sich hat. Ein Pkw ist aus einer vereisten Kurve gerutscht. Als die Rettungskräfte am Unfallort eintreffen, entdecken sie ein weiteres verunglücktes Fahrzeug, das gegen eine Felswand geprallt ist. Um die Straße zu räumen, fordert Thord Verstärkung an.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick